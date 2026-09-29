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        Bartın'daki trafik kazasında hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Karabük'te defnedildi

        Bartın'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada yaşamını yitiren sürücünün cenazesi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Bartın'daki trafik kazasında hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Karabük'te defnedildi

        Bartın'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada yaşamını yitiren sürücünün cenazesi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

        Kirazlı Köprü Barajı mevkisi tünel çıkışında meydana gelen kazada hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir'in (53) cenazesi memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi.

        Safranbolu Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Özdemir'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Cenaze namazının ardından Özdemir'in naaşı, Safranbolu Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı tır, dün Kirazlı Köprü Barajı mevkisi tünel çıkışında Karabük'ten Bartın'a yolcu taşıyan Hakkı Özdemir (53) idaresindeki 78 ST 967 plakalı minibüsle çarpışmış, sürücü Özdemir olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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        Kazada tır sürücüsü ile 10 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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