Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Karabük'te konuştu:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Bugün Türk Eğitim-Sen her durum ve koşulda hiçbir denge hesabı gütmeden, her daim çalışanın yanında saf tutarak adam gibi sendikacılık yaparak cesur sendikacılığın adresi oldu, doğru sendikacılığın adresi oldu." dedi.

Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesinin yeni hizmet binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Geylan, Karabük teşkilatının her daim gurur duydukları teşkilatlardan biri olduğunu söyledi.

Geylan, yeni hizmet binasının sendikaya yakışır bir mekan olduğunu belirterek, 109 şubenin kendi mülküne kavuştuğunu ve her şubenin aracının olduğunu kaydetti.

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Üyelerinin helal alın terlerinden gelen aidat gelirleri bulunduğunu dile getiren Geylan, "Sahada itibarımız var. Sendikal algımız, sendikal sermayemiz çok güçlü, şükürler olsun ama bugünlere öyle kolay gelinmedi." diye konuştu.

Geylan, 1989'da TÜRKAV'la başlayan, 1992'de sendikalaşmayla devam eden Türk memur hareketinin çok büyük sıkıntıları, zorlukları ve imkansızlıkları aşarak bugünlere geldiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyüklerimiz hatırlarlar. Para yok, pul yok, araç yok, değil mi? Ne sahada ne muhatap olduğumuz kurum kuruluşların nezdinde muhataplıkta zorlanıyoruz, muhatap olduğumuz kitlede belki sendikal bilinç, şuur henüz daha tam oluşmamış. O günlerden aşarak bugünlere geldik. Geçmişi yaşamayanlar ya da geçmişte yaşananları bilmeyenler, vakıf olmayanlar bugünün kıymetini anlayamaz. Bugün hepimizi gururlandıran bu seviyeye gelinmişsek bunun altında 1989'dan, 1992'den beri Türk memur hareketine, bu sendikal mücadelemize emek veren, taş koyan, tuğla koyan büyüklerimizin, emektarlarımızın hakkı vardır. Allah hepsinden razı olsun. Bugün Türk Eğitim-Sen her durum ve koşulda hiçbir denge hesabı gütmeden her daim çalışanın yanında saf tutarak adam gibi sendikacılık yaparak cesur sendikacılığın adresi oldu, doğru sendikacılığın adresi oldu. Üyemiz olsun olmasın bütün eğitim çalışanlarının itibar ettiği, inandığı, güven kapısı oldu. Sendikacılığın amiral gemisi Türk Eğitim-Sen, yol başçısı Türk Eğitim-Sen. Bununla gurur duyuyoruz."

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Kurucuların "Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız" sloganıyla kendilerine misyon, vebal emanet ettiğine dikkati çeken Geylan, "Ekmek kavgasının, sendikacılığın doğru adresi, gerçek adresi Türk Eğitim-Sen'dir, Türkiye Kamu-Sen'dir. Biz Türkiye Kamu-Sen'liler, Türk Eğitim-Sen'liler ekmek kavgasının önüne 'Türkiye sevdasını' koymuştur. Biz önce Türkiye diyoruz. Önce ülkemiz diyoruz. Türkiye varsa ekmek kavgasının bir anlamı vardır diyoruz. Türkiye varsa ondan sonra gelen her şeyin ancak bir anlamı vardır diyoruz." ifadelerini kullandı.

Geylan, bir yandan çalışanın hakkını, hukukunu her durum ve koşulda cesaretle savunacaklarını ama diğer yandan da devletin, milletin, memleketin selameti, bekası yolunda ihtiyaç olan her anda sağa sola bakmadan öne atılacaklarını dile getirerek, "Bizim farkımız bu. Türkiye Kamu-Sen farklıdır. 350 civarında sendika var kamuda ama bizim farkımız var. Biz 'Biz varız' diyenlerin sendikasıyız." dedi.

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Türk Eğitim-Sen Karabük Şube Başkanı Serdar Aydın'ın da konuşma yaptığı açılışta, dua edildi, ardından kurdele kesildi.

Açılışa, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Sıddık Korkmaz, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı.