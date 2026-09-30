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        Karabük'te duvarla tabela arasına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

        Karabük'te iş yerinin duvarı ile tabelası arasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 19:47 Güncelleme:
        Karabük'te duvarla tabela arasına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

        Karabük'te iş yerinin duvarı ile tabelası arasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'ndeki iş yerinin duvarı ile tabelası arasında mahsur kalan güvercini fark eden vatandaşlar, durumu Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla tabelaya ulaştı.

        Sıkıştığı yerden çıkarılan güvercin, tedavi için veteriner kliniğine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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