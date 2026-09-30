Karabük'te duvarla tabela arasına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Karabük'te iş yerinin duvarı ile tabelası arasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 30.09.2026 - 19:47 Güncelleme:
Karabük'te iş yerinin duvarı ile tabelası arasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'ndeki iş yerinin duvarı ile tabelası arasında mahsur kalan güvercini fark eden vatandaşlar, durumu Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla tabelaya ulaştı.
Sıkıştığı yerden çıkarılan güvercin, tedavi için veteriner kliniğine götürüldü.
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