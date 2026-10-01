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        Karabük'te pikabın otomobile çarpıp bahçeye girmesi kamerada

        Karabük'ün Yenice ilçesinde pikabın, park halindeki otomobile çarptıktan sonra bir evin bahçesine girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 21:11 Güncelleme:
        Karabük'te pikabın otomobile çarpıp bahçeye girmesi kamerada

        Karabük'ün Yenice ilçesinde pikabın, park halindeki otomobile çarptıktan sonra bir evin bahçesine girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kuzdağ köyünde ilerleyen İ.D. (71) idaresindeki 78 YB 893 plakalı pikap, önce M.A'ya (25) ait yol kenarında park halinde olan 78 ACP 131 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle virajı dönemeyen araç çitleri aşarak bir evin bahçesine girdi.

        Kazada, pikap sürücüsü İ.D. ve yanındaki İ.D. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza, çevredeki evin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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        Kayıtlarda kontrolden çıkan pikabın önce park halindeki otomobile çarpması ardından evin bahçesine girmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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