Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 02.10.2026 - 10:34 Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.B.A. (18) idaresindeki 78 AL 692 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı, bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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