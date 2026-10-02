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        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        S.B.A. (18) idaresindeki 78 AL 692 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı, bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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