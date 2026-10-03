Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te "1. Karabük Nöroşirürji Öğrenci Sempozyumu" düzenleniyor

        Karabük'te "1. Karabük Nöroşirürji Öğrenci Sempozyumu" düzenleniyor

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "1. Karabük Nöroşirürji Öğrenci Sempozyumu" gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Karabük'te "1. Karabük Nöroşirürji Öğrenci Sempozyumu" düzenleniyor

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "1. Karabük Nöroşirürji Öğrenci Sempozyumu" gerçekleştiriliyor.

        15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda, geçen yıl hayatını kaybeden Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil anısına KBÜ, Türk Nöroşirürji Derneği ve derneğin Genç Nöroşirürjiyenler Kurulunca gerçekleştirilen sempozyumda, akademisyenler ile uzmanlar, bilgi ve klinik deneyimlerini paylaştı.

        Programa katılan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, AA muhabirine, Yaşargil'in izinde düzenlenen bu tür organizasyonların genç hekimlere yol göstermesi açısından önem taşıdığını söyledi.

        Sempozyumu kendi öğrencisinin organize etmesinden ve Yaşargil'in öğrencisi olarak programa katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Aydın, "Umarım genç doktorlara, genç beyin cerrahlarına ışık olur. Organizasyonu yapanları yürekten tebrik ediyorum." dedi.

        REKLAM

        KBÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve Sempozyum Genel Sekreteri Doç. Dr. Aydın Sinan Apaydın da sempozyumu Karabük'te ilk kez düzenlediklerini ifade etti.

        Yoğun katılımla gerçekleşen sempozyuma yurt dışından 2, Türkiye'nin farklı illerinden ise yaklaşık 50 akademisyenin katıldığını aktaran Apaydın, şunları kaydetti:

        "Tıp fakültesi öğrencilerimize yeni ufuklar açabilmek, yeni işbirlikleri ve çevreler edinmelerini sağlamak amacıyla bu toplantıyı organize ettik. Bu sempozyumu her yıl geleneksel olarak sürdürmek istiyoruz. Akademik sunumların yanı sıra öğrencilerimize özel yaklaşık 20 atölye çalışmamız ve Safranbolu ile kentimizi kapsayan sosyal programlarımız olacak."

        REKLAM

        Programda, Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlker Solmaz, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Murad Bavbek ve Sempozyum Öğrenci Temsilcisi Elvin Saraç da konuşma yaptı.

        Sempozyum, yarın düzenlenecek atölyeler ve sosyal etkinliklerin ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Bakan Gürlek duyurdu! 8 faili meçhul aydınlatıldı
        Bakan Gürlek duyurdu! 8 faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı
        300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!

        Benzer Haberler

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ampullere gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
        Ampullere gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
        Karabük'te pikabın otomobile çarpıp bahçeye girmesi kamerada
        Karabük'te pikabın otomobile çarpıp bahçeye girmesi kamerada
        Safranbolu'da tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü
        Safranbolu'da tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü
        Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Karabük'te konuştu:
        Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Karabük'te konuştu: