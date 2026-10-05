Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

        Karabük'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 11 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Karabük'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 11 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eskipazar Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Kent merkezi ile Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 3 gram sentetik uyuşturucu, 12 sentetik ecza hap, uyuşturucu madde kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 980 lira, uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 18 kilo 700 gram bandrolsüz kıyılmış tütün, 10 bin 80 adet kaçak sigara ve 12 makaron (filtreli sigara kağıdı) sarım makinası ele geçirildi, 2 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

        REKLAM

        Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Evde ölü bulundu, karısı gözaltına alındı!
        Evde ölü bulundu, karısı gözaltına alındı!
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Rusya'da salgın endişesi
        Rusya'da salgın endişesi
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!

        Benzer Haberler

        Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde dental implant tedavisi başladı
        Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde dental implant tedavisi başladı
        Karabük'te mantar toplamaya çıkan kişi ormanda ölü bulundu
        Karabük'te mantar toplamaya çıkan kişi ormanda ölü bulundu
        Karabük'te evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te "1. Karabük Nöroşirürji Öğrenci Sempozyumu" düzenleniyor
        Karabük'te "1. Karabük Nöroşirürji Öğrenci Sempozyumu" düzenleniyor
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı