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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Narkotik madde arama köpeği Dora'nın da katıldığı operasyonda, 9,14 gram ve 6 peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile kullanma aparatı ele geçirildi.

        Haklarında "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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