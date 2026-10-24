Karabük'te kamyonun hatalı sollama anı kamerada
Karabük'te kamyon şoförünün trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hatalı sollama anı, araç içi kamerasınca kaydedildi.
Karabük'te kamyon şoförünün trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hatalı sollama anı, araç içi kamerasınca kaydedildi.
Karabük-Yenice kara yolunda seyreden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, önündeki kamyonu sollamak istedi.
Sollamanın yasak olduğu mevkide şerit değiştiren kamyon, karşı yönden gelen minibüsle çarpışmaktan son anda kurtuldu.
Kaza tehlikesinin yaşandığı hatalı sollama anı ve minibüsteki yolcuların yaşadığı panik, servis aracının araç içi kamerasınca kaydedildi.
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