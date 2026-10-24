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        Karabük'te kamyonun hatalı sollama anı kamerada

        Karabük'te kamyon şoförünün trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hatalı sollama anı, araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Karabük'te kamyonun hatalı sollama anı kamerada

        Karabük'te kamyon şoförünün trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hatalı sollama anı, araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Karabük-Yenice kara yolunda seyreden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, önündeki kamyonu sollamak istedi.

        Sollamanın yasak olduğu mevkide şerit değiştiren kamyon, karşı yönden gelen minibüsle çarpışmaktan son anda kurtuldu.

        Kaza tehlikesinin yaşandığı hatalı sollama anı ve minibüsteki yolcuların yaşadığı panik, servis aracının araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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