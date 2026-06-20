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        Karabük'te kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan üniversite öğrencisi için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Karabük'te kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan üniversite öğrencisi için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor.

        İstanbul'a gideceğini belirterek evden ayrılan Yeditepe Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Hamza Duras için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda arama çalışması yapılıyor.

        En son Safranbolu Kent Ormanı Çamtarla mevkisinde görüldüğü belirlenen Duras için yürütülen çalışmalara jandarma, polis, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler katılıyor.

        Bölgedeki arama faaliyetleri 60 personel, 20 araç, 5 dron ve iz takip köpeğiyle yürütülüyor.

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