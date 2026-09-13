Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 13.09.2026 - 17:36 Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karıt Sanayi Sitesi yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine Safranbolu Belediyesi itfaiyesi, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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