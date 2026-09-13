Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine yangın yerine Safranbolu Belediyesi itfaiyesi, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Karıt Sanayi Sitesi yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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