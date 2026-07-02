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        Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

        M.Y. idaresindeki 34 NDK 064 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampaları mevkisinde önünde seyreden M.A. yönetimindeki 59 AIP 159 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki Yakup Y. (46), E.O, H.G.Y. (12), S.A.O. (9), E.S.Y. (7), A.O. (7), İ.Y. (5) ve A.R.O. (4) yaralandı.

        Sağlık personelince yapılan kontrolde Yakup Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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