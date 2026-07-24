Karabük'te TÜGVA Yaz Okulu programı sürüyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Yaz Okulu" programı, Karabük'te 700'den fazla öğrencinin katılımıyla devam ediyor.



TÜGVA İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, programda Kur'an-ı Kerim eğitimi, adabımuaşeret dersleri, yüzme kursları ve sinema gösterimleri gibi çeşitli faaliyetler düzenleniyor.





"Yaz Okulu" programı kapsamında okulları ziyaret eden TÜGVA İl Temsilcisi Erdem Eren, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Eren, "Yaz Okulu"na gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.



TÜGVA olarak kentteki faaliyet alanlarını her geçen gün genişlettiklerini aktaran Eren, "Her gün daha fazla gencimizin hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin hem dini ve ahlaki değerlerle donanması hem de sosyal ve sportif faaliyetlerle keyifli yaz geçirmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

