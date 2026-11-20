Karabük'te tünelde çarpışan 2 otomobildeki 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Karabük'te tünelde çarpışan 2 otomobildeki 2'si ağır 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te tünelde çarpışan 2 otomobildeki 2'si ağır 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
E.İ. idaresindeki 06 KUZ 46 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolundaki Yalnızca Tüneli'nde, İ.A. yönetimindeki 78 SC 542 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki E.C.G, M.C.A, G.A. ve F.N.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan İ.A. ile G.A'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
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