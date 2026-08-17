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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eskipazar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Eskipazar ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Operasyonlarda, 5 zanlının üzerlerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada, 1901 sentetik ecza, 1 gram esrar ve uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi, 4 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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