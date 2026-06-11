Karabük'te yaban domuzları fotokapanla görüntülendi
Karabük'te yaban domuzları fotokapanla kaydedildi.
Giriş: 11.06.2026 - 11:35 Güncelleme:
Karabük'te yaban domuzları fotokapanla kaydedildi.
Yaban hayatını takip etmek isteyen bir kişi, ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.
Bölgede görülen yaban domuzu sürüsü, fotokapanla kayda alındı.
Görüntülerde, yaban domuzlarının ormanlık alanda otlaması yer alıyor.
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