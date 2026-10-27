KBÜ'de idari personele sağlıklı beslenme eğitimi verildi

Vücudun yenilenmesi, dokuların onarılması ve sağlığın korunmasında makro ve mikro besin ögelerinin önemine dikkati çeken Aktaş, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Aktaş, besinlerin sindirim sürecini, enerjiye dönüşüm aşamalarını ve metabolizmanın temel işleyişini anlattı. Günlük yaşamda sağlıklı beslenme ilkeleri ve doğru bilinen yanlışlara değinen Aktaş, masa başında çalışanlara yönelik pratik öneriler paylaştı.

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