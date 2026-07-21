Safranbolu'daki "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" ziyaretçilerini ağırlıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çiçek açan lavantalar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.



Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesi kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Gayza köyündeki bahçeye, 35 dekar alanda lavanta ekildi.



Lavantanın çiçek açmasıyla güzel manzara sunan bahçeye gelen ziyaretçiler, fotoğraf çektiriyor.



Havadan kaydedilen görüntülerde mor renge bürünen bahçe güzel görüntüler oluşturdu.



Yaz aylarında çiçeklenme dönemine giren lavantaların, ilçe turizmine de katkı sağlaması bekleniyor.



- "Adeta doğal fotoğraf stüdyosu işlevi görüyor"



Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, AA muhabirine, 2022'de uygulamaya alınan proje çerçevesinde, Gayza köyünde 35 dekar alana lavanta bahçesi kurulduğunu söyledi.



Lavanta hasadına da başlandığını belirten Altuntepe, güzel ve verimli yıl geçirdiklerini ifade etti.



Altuntepe, projenin kamuoyuna "Safranova" olarak tanıtıldığını anlatarak, görselliğiyle öne çıkan bahçenin adeta doğal fotoğraf stüdyosu işlevi gördüğünü dile getirdi



Lavantaların çiçek açtığını ve çok güzel görselliği olduğunu vurgulayan Altuntepe, eko ve agroturizme meraklı bütün ziyaretçileri "Safranova"ya beklediklerini kaydetti.



"Safranova" Yönetim Kurulu Başkanı ve Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal da lavanta bahçesinin, ilçeye yeni cazibe merkezi kazandırırken aynı zamanda üreticiler için de alternatif gelir kaynakları oluşturacağını anlattı.



Tarım ile turizmi buluşturan bu tür projelerin, Safranbolu'nun doğal ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı sunduğunu belirten Ünal, özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin ilgisini çeken lavanta bahçesinin ilçenin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti.



Ünal, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak üretimi destekleyen, katma değer oluşturan ve bölgenin kalkınmasına katkı sunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini, lavanta bahçesinin hem fotoğraf tutkunları hem de doğaseverler için önemli bir ziyaret noktası olduğunu dile getirerek, "Bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak projelerle üreticilerin yanında olmaya ve şehrin marka değerini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.



İstanbul'dan gelen Fatma Özer de bahçeyi çok beğendiklerini dile getirerek, "Aslen Safranboluluyuz ama İstanbul'da yaşıyoruz. Çok güzel olmuş. Lavanta burada hiç beklediğimiz bir şey değildi açıkçası. Çok hoşumuza gitti." şeklinde konuştu.



