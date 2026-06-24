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        Acıgöl ziyaretçilerini ağırlıyor

        Konya'nın Karapınar ilçesindeki Acıgöl, doğaseverlerin ve ailesiyle vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Acıgöl ziyaretçilerini ağırlıyor

        Konya'nın Karapınar ilçesindeki Acıgöl, doğaseverlerin ve ailesiyle vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

        Doğal güzelliği ile ön plana çıkan gölde yüzmek isteyen turistler, suyun keyfini çıkarmak için Acıgöl'ü ziyaret ediyor.

        Acıgöl'ün elips şeklindeki görüntüsü, aynı zamanda fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.

        Serinlemek ve dinlenmek amacıyla Acıgöl'e gelen ziyaretçiler, göl kenarında piknik yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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