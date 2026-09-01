Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Genç milli muaythai sporcusu Ali Türkben'in gözü dünya şampiyonluğunda

        Genç milli muaythai sporcusu Ali Türkben'in gözü dünya şampiyonluğunda

        HARUN REŞİT YILDIKO - Milli muaythai sporcusu Ali Türkben (18), Kosova'daki Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için azimle çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Genç milli muaythai sporcusu Ali Türkben'in gözü dünya şampiyonluğunda

        HARUN REŞİT YILDIKO - Milli muaythai sporcusu Ali Türkben (18), Kosova'daki Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için azimle çalışıyor.

        Karaman'da berberlik yapan Ali Türkben, komşu esnafın birlikte spora başlama önerisiyle 2024'te muaythai sporuyla tanıştı.

        Zaman içinde muaythai sporuna tutkuyla bağlanan Ali Türkben, kısa sürede gösterdiği büyük ilerlemeyle 2 Türkiye şampiyonluğu kazandı.

        Gösterdiği başarılarla 24 Yaş Altı Milli Takımı'na seçilen Ali Türkben, bugün Kosova'da başlayacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Milli sporcu Ali Türkben, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana dövüş sporlarına hep ilgisi olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Antrenmanlara başladıktan sonra sporu daha çok sevdiğini, kısa sürede gelen başarıların kendisini motive ettiğini belirten Ali Türkben, şunları kaydetti:

        "Kendimi spora çok verdim. Dördüncü ayımda hocama 'Ben maça çıkmak istiyorum.' dedim. Beni yönlendirdi ve lisansımı aldım. Beşinci ayımda geçen yıl Okul Sporları Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası'na katıldım. İlk resmi organizasyonuma çıkmıştım. Orada Türkiye şampiyonluğu kazandım. İlk katıldığım turnuvada bunu elde etmem beni motive etti. Antrenmanlara daha sıkı devam ettim. Sonra bu yıl nisan ayında Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na gittim. Orada da birincilik elde ettim. Milli takıma seçildim. Şimdi Kosova'ya Dünya Şampiyonası'na gideceğim. 20 günlük bir kampımız vardı. Hocamla beraber bu kampı tamamladık. O kürsüde bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak benim için büyük bir gurur olur. Dünya Şampiyonası'ndaki hedefim, birincilik kürsüsüne çıkmak."

        REKLAM

        - "İçinde istek olduktan sonra yorulmazsın"

        Sporun kendisine büyük katkıları olduğunu anlatan Ali Türkben, şöyle konuştu:

        "Asıl mesleğim berberlik. Sabah 9'da dükkanı açıyorum. Müşterilerimizi tıraş ediyoruz. Akşam saat 8-9 civarı salona geliyorum ve antrenman yapıyorum. Saat 23.00 gibi eve gidiyorum. Haftada 5-6 gün salona geliyorum. Antrenmanlarımız genellikle sıkı geçiyor. İçinde istek olduktan sonra yorulmazsın. Spor ve işi aynı anda götürürken yorulduğumu hatırlamıyorum, hatta daha enerjik oluyorum çünkü bütün günümü dükkanda geçirip akşamına burada olduğum zaman en azından stres atabiliyorum. Spora başlamadan önce uyku düzenim yoktu, düzenli beslenmem yoktu. Bu spor benim hayatıma disiplin, saygı ve öz güven kattı."

        REKLAM

        - Hedef şampiyonluk

        Antrenör Hasan Hüseyin Şevik de muaythaiye 2024'te başlayan Ali Türkben'in iki yıl içinde iki Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini belirtti.

        Ali Türkben'den yeni başarılar beklediklerini aktaran Şevik, şunları söyledi:

        "Kariyeri şu anda çok iyi gidiyor. Azimli bir sporcu. Akşama kadar berberlik yapıp ayakta duruyor, sonra antrenmana geliyor. Son dönemlerde daha yoğun antrenmanlar geçirdi. Kamp döneminden çıktı. Ali, azimle devam etti. Hiç bırakmak istemedi. Dünya Şampiyonası'nda hedefimiz, herkesin istediği gibi şampiyonluk. Ay-yıldızlı bayrağımız inşallah birincilik kürsüsünde dalgalanacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arayacak
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arayacak
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        Deniz Gül, G.Saray için geliyor!
        Deniz Gül, G.Saray için geliyor!
        "Akustik travma" uyarısı
        "Akustik travma" uyarısı
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Tesla: "Optimus dünyayı değiştirecek"
        Tesla: "Optimus dünyayı değiştirecek"
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu
        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        250 kilometre hıza ulaştı
        250 kilometre hıza ulaştı
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Karaman'da otomobille Yunus timi çarpıştı: 1 polis yaralı
        Karaman'da otomobille Yunus timi çarpıştı: 1 polis yaralı
        Karaman'da halk otobüsü ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
        Karaman'da halk otobüsü ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
        Takla atan otomobildeki 2 kişi ölümden döndü
        Takla atan otomobildeki 2 kişi ölümden döndü
        Karaman'da devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
        Karaman'da devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
        Karaman'da yonca balyası yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Karaman'da yonca balyası yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı