Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman'da 2026 Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Müsabakaları yapıldı

        Karaman'da 2026 Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Müsabakaları yapıldı

        Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 2026 Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Müsabakaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 01:06 Güncelleme:
        Karaman'da 2026 Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Müsabakaları yapıldı

        Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 2026 Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Müsabakaları gerçekleştirildi.

        Sarıveliler 15. Geleneksel Karacaoğlan Sıla, Kiraz ve Bal Festivali'nin son gününde gerçekleştirilen etkinlikte, 15 farklı şehirden 22 sporcu şampiyonluk için ringe çıktı.

        Müsabakalarda, erkeklerde Harun Kadir Güngör, Gürkan Uğur Yıldız, Yusuf Yüksektepe, Ayhan Özbay, Yusuf Emre Karala, Kerem Demir kendi sıkletinde şampiyonluğa ulaştı.

        Kadınlarda Beratsu Yılmazer, Elif Sultan Taşkıran, Gizemnur Tatlı, Fatime Yürekli, İlknur Karakulah şampiyon oldu.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Sarıveliler Belediyesi işbirliği ile güzel bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

        Toplamda 6 süper lig organizasyonu düzenleyeceklerini belirten Yıldız, "Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak müsabakalarını gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonda Türkiye Şampiyonaları'nda ilk 4'e giren sporcular ile teknik kurulun kaliteli olarak seçtiği sporcular katılabiliyor. Bu liglerde şampiyon olan sporcular milli takıma alınarak Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecek." dedi.

        Organizasyonun profesyonel bir şekilde gerçekleştirildiğini aktaran Yıldız, etkinliğin düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.

        Sarıveliler Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Etkinlikle gençleri spora teşvik etmek istediklerini aktaran Yılmaz, katılımdan memnun olduklarını belirtti.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?
        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        İsmail Kartal'dan yabancı kuralı açıklaması!
        İsmail Kartal'dan yabancı kuralı açıklaması!
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        "Umut veren oyun, eksik kalan skor!"
        "Umut veren oyun, eksik kalan skor!"
        "Operasyonları güvenli bir şekilde sürdürmek için yeterli kaynağımız yok"
        "Operasyonları güvenli bir şekilde sürdürmek için yeterli kaynağımız yok"
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        İlham Aliyev, Friedrich Merz ile görüştü
        İlham Aliyev, Friedrich Merz ile görüştü
        Bakanlık'tan Rojin Kabaiş açıklaması
        Bakanlık'tan Rojin Kabaiş açıklaması
        Trump'tan İran mesajı: Yeni tesisi vuracağız
        Trump'tan İran mesajı: Yeni tesisi vuracağız
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        DOA'da toplu iade açıklaması
        DOA'da toplu iade açıklaması
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?

        Benzer Haberler

        Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı
        Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı
        Karaman'da araca silahlı saldırı: 1 yaralı
        Karaman'da araca silahlı saldırı: 1 yaralı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı
        Karaman'da "Sosyal Sorunlar" çalıştayı düzenlendi Vali Hayrettin Çiçek: "Ka...
        Karaman'da "Sosyal Sorunlar" çalıştayı düzenlendi Vali Hayrettin Çiçek: "Ka...
        Karaman'da otomobil trafik lambasına çarptı: 1 yaralı
        Karaman'da otomobil trafik lambasına çarptı: 1 yaralı
        Karaman'da Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı
        Karaman'da Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı