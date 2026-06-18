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        Karaman'da 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğünce kınalı keklikler doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Karaman'da 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğünce kınalı keklikler doğaya salındı.

        DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı keklik üretim merkezlerinden Karaman'a kınalı keklik getirildi.

        Vali Hayrettin Çiçek ile beraberindekiler, Nunu Vadisi yakınlarında 400 kınalı kekliği doğaya bıraktı.

        Keklik popülasyonunun artırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal alanlarda keneyle, biyolojik mücadeleye katkı sağlanması hedefleniyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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