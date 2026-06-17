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        Karaman'da inşattan düşen işçi ağır yaralandı

        Karaman'da inşaatın üçüncü katından düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Karaman'da inşattan düşen işçi ağır yaralandı

        Karaman'da inşaatın üçüncü katından düşen işçi ağır yaralandı.

        Abbas Mahallesi 342. Sokak'taki inşatta çalışan D.U, üçüncü kattan düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan D.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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