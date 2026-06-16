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        Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

        Karaman'da dereye devrilen otomobildeki aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 22:05 Güncelleme:
        Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

        Karaman'da dereye devrilen otomobildeki aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        M.İ. idaresindeki 63 EA 265 plakalı otomobil, merkeze bağlı Kızık köyünde dereye devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olayda araçtaki sürücünün çocukları Mehmet Mustafa İ. (4), Ramazan İ. (12) ve Mehmet Sinan İ. (5) olay yerinde öldü, kendisi, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.


        Yaralılar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Ailenin Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak geldiği, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.



        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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