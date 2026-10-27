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        Karaman'da Cumhuriyet Bayramı'na özel panayır düzenlendi

        Karaman Hatuniye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen panayırda, öğrencilerin hazırladığı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Karaman'da Cumhuriyet Bayramı'na özel panayır düzenlendi

        Karaman Hatuniye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen panayırda, öğrencilerin hazırladığı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hatuniye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde panayır düzenlendi. Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı öğrencileri tarafından hazırlanan ürünler, panayırda satışa sunuldu. Panayıra katılan İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, stantları dolaşarak öğrencilerin hazırladığı ürünleri inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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        "Hem ürünlerimizi sergilemek hem de halkla bütünleşmek istedik"

        Okul Müdürü Fatma Arı, panayırın öğrencilerin çalışmalarını tanıtmak ve halkla bir araya gelmek amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Okulumuzdaki Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanlarında öğrencilerimizin hazırladığı ürünleri Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde hem sergilemek hem de halkla bütünleşmek istedik. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederiz" dedi.

        Öğrencilerin mesleki eğitim kapsamında edindikleri bilgi ve becerileri sergileme fırsatı bulduğu panayırdan elde edilecek gelirin, okulun ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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