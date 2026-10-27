Karaman'da tarihi hamamın bahçesinde yangın
Karaman'da tarihi Süleyman Bey Hamamı'nın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Karaman'da tarihi Süleyman Bey Hamamı'nın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Tahsin Ünal Mahallesi'nde bulunan Süleyman Bey Hamamı'nın bahçesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, etrafı kapalı olan hamamın bahçesinde bulunan tahtalar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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