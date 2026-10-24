Karaman'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Giriş: 24.10.2026 - 23:29 Güncelleme:
Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Baki Özyurt (55) idaresindeki 33 UC 955 plakalı traktör, merkeze bağlı Gülkaya köyü yakınlarındaki tarlada devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özyurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Özyurt'un cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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