Karaman'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Özyurt'un cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.