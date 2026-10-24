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        Karaman'da çatı tamiri yapan işçi 3 metreden düştü

        Karaman'da çatı tamiri yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Karaman'da çatı tamiri yapan işçi 3 metreden düştü

        Karaman'da çatı tamiri yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

        Olay, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Şehit İsa Kahraman Caddesi üzerinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bahçesindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında tamirat yapan A.Ş. isimli işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. İşçinin düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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