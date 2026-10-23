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        Karaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

        Karaman'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Karaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

        Karaman'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

        Yangın, Valide Sultan Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 HD 580 plakalı TOFAŞ marka otomobilin motor bölümünden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Çevredeki esnafın getirdiği yangın tüpüyle sürücü alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürerek kontrol altına aldı. Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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