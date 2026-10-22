Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman'da babasının ardından hastaneye giderken domuza çarptı

        Karaman'da babasının ardından hastaneye giderken domuza çarptı

        Karaman'da rahatsızlanan babasını ambulansa teslim ettikten sonra hastaneye gitmek üzere yola devam eden sürücü, kamyonetiyle domuza çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Karaman'da babasının ardından hastaneye giderken domuza çarptı

        Karaman'da rahatsızlanan babasını ambulansa teslim ettikten sonra hastaneye gitmek üzere yola devam eden sürücü, kamyonetiyle domuza çarpması sonucu yaralandı.

        Kaza, merkeze bağlı Dinek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanan babasını hastaneye götürmek üzere 42 EJA 24 plakalı kamyonetiyle yola çıkan İ.S., yolda karşılaştığı sağlık ekiplerine babasını teslim etti. Babasının bulunduğu ambulansın ardından kamyonetiyle hastaneye doğru ilerleyen İ.S., aniden yola çıkan domuza çarptı. Kazada yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından babasının da götürüldüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        REKLAM

        Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Bütüner çifti cinayetinde istenen ceza belli oldu! 1 gün önce keşif iddiası!
        Bütüner çifti cinayetinde istenen ceza belli oldu! 1 gün önce keşif iddiası!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı

        Benzer Haberler

        Karaman'da 51,9 milyar liralık 171 yatırım projesi yürütülüyor
        Karaman'da 51,9 milyar liralık 171 yatırım projesi yürütülüyor
        Karaman'da jandarma ekiplerinden okul çevrelerinde sıkı kontrol
        Karaman'da jandarma ekiplerinden okul çevrelerinde sıkı kontrol
        Karaman'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı
        Karaman'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı
        Karaman'da okul güvenliği denetimi yapıldı
        Karaman'da okul güvenliği denetimi yapıldı
        Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Karaman'da motosiklet kazası: 1 yaralı
        Karaman'da motosiklet kazası: 1 yaralı