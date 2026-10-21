Karaman'da okul güvenliği denetimi yapıldı

Ekiplerce 5 bin 841 kişi, 3 bin 920 araç ve 597 okul servis aracı sorgulandı. İlgili mevzuat kapsamında eksikliği tespit edilen araclara idari para cezası uygulandı.

Karaman'da Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul, Üniversite ve Yurt Çevrelerinin Denetimi Uygulamaları kapsamında çalışma yapıldı.

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