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        Karaman'da okul güvenliği denetimi yapıldı

        Karaman'da Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul, Üniversite ve Yurt Çevrelerinin Denetimi Uygulamaları kapsamında çalışma yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Karaman'da okul güvenliği denetimi yapıldı

        Karaman'da Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul, Üniversite ve Yurt Çevrelerinin Denetimi Uygulamaları kapsamında çalışma yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetim kapsamında 81 okul, 44 büfe, 144 kahvehane ve 120 park çevresinde kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

        Ekiplerce 5 bin 841 kişi, 3 bin 920 araç ve 597 okul servis aracı sorgulandı. İlgili mevzuat kapsamında eksikliği tespit edilen araclara idari para cezası uygulandı.

        Ekipler, 714 öğrenciyede trafik eğitimi verdi.

        Okul çevreleri ve öğrenci güzergahlarındaki denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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