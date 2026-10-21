Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Çiçek'in konuşmasının ardından söz alan yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri, il genelinde yatırımların gerçekleşme durumu ve devam eden projeler hakkında koordinasyon kurulu üyelerine bilgi verdi.

Diğer projelerin devam ettiğini aktaran Çiçek, projelerin toplam tutarının 51 milyar 992 milyon 749 bin lira söyledi.

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