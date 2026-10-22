Karaman'da 51,9 milyar liralık 171 yatırım projesi yürütülüyor
Karaman'da 2026 yılında mahalli idarelerin yatırımları dahil toplam 171 proje üzerinde çalışıldığı, bu projelerden 47'sinin tamamlandığı bildirildi.
Karaman’da 2026 yılında mahalli idarelerin yatırımları dahil toplam 171 proje üzerinde çalışıldığı, bu projelerden 47’sinin tamamlandığı bildirildi.
Karaman Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında, Valilik Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı Salonu’nda İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde yürütülen yatırımlar ve devam eden projeler ele alındı.
Vali Çiçek, toplantıda yaptığı konuşmada, 2026 yılında mahalli idarelerin yatırımları dahil toplam 171 proje üzerinde çalışıldığını belirterek, bunlardan 47’sinin tamamlandığını söyledi. Diğer projelerin ise devam ettiğini ifade eden Çiçek, yatırımların toplam tutarının 51 milyar 992 milyon 749 bin lira olduğunu kaydetti.
Çiçek’in konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri söz alarak il genelindeki yatırımların gerçekleşme durumu ve devam eden projeler hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.
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