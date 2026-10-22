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        Karaman'da jandarma ekiplerinden okul çevrelerinde sıkı kontrol

        Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul, üniversite ve yurt çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Uygulamalarda 5 bin 841 kişi, 3 bin 920 araç ve 597 okul servis aracı kontrol edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Karaman'da jandarma ekiplerinden okul çevrelerinde sıkı kontrol

        Karaman’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul, üniversite ve yurt çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Uygulamalarda 5 bin 841 kişi, 3 bin 920 araç ve 597 okul servis aracı kontrol edildi.

        Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul ve öğrenci güzergâhları başta olmak üzere çeşitli noktalarda denetim yaptı. Çalışmalar kapsamında 81 okul, 44 büfe, 144 kahvehane ve 120 park çevresi kontrol edildi.

        Denetimlerde 5 bin 841 kişi, 3 bin 920 araç ve 597 okul servis aracı sorgulandı. İlgili mevzuat kapsamında eksikliği tespit edilen araçlara idari para cezası uygulandı.

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        Jandarma ekiplerinin okul çevreleri ve öğrenci güzergâhlarındaki denetimlerini eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız sürdüreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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