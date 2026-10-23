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        Karaman'da "Gazze ve Vatan" programı düzenlendi

        Karaman'da İmam Hatipliler Haftası kapsamında "Gazze ve Vatan" temalı program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Karaman'da "Gazze ve Vatan" programı düzenlendi

        Karaman'da İmam Hatipliler Haftası kapsamında "Gazze ve Vatan" temalı program gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı okundu, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

        Vali Hayrettin Çiçek, Karaman'da imam hatip ortaokullarının akademik başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Sadece imam hatiplilerin değil, bütün öğrencilerin akademik, ahlaki ve manevi açıdan iyi bir konumda olmasının kendilerini gururlandırdığını belirten Çiçek, günümüzde topluma örnek bireyler yetiştirmede bu değerlerin önemli olduğunu söyledi.

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        Gazze ve Orta Doğu'da yaşananlara dikkati çeken Çiçek, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin korunması için güçlü, bilinçli ve donanımlı bir nesle sahip olmanın hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

        Etkinlik, şiir ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

        Programa, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Mehmet Savaş Polat, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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