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        Meme kanserini erken teşhisle ve ailesinin desteğiyle yendi

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da sağlık çalışanının uyarısıyla yaptırdığı testin ardından ikinci evre meme kanseri tanısı alan 49 yaşındaki Fakiye Uyar, erken teşhis ve ailesinin desteğiyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Meme kanserini erken teşhisle ve ailesinin desteğiyle yendi

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da sağlık çalışanının uyarısıyla yaptırdığı testin ardından ikinci evre meme kanseri tanısı alan 49 yaşındaki Fakiye Uyar, erken teşhis ve ailesinin desteğiyle sağlığına kavuştu.

        Ev hanımı ve üç çocuk annesi Uyar, 2024'te gittiği aile sağlığı merkezindeki bir sağlık görevlisinin uyarısı üzerine Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) başvurdu.

        Uyar'a, Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında merkezde tarama yapıldı.

        İkinci evre meme kanseri tanısı konulunca ameliyat da olan Uyar, hastalığı yenmeyi başardı.

        - Ailesinin desteğinden güç aldı

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        Uyar, AA muhabirine, ailesinde kanser öyküsü olmadığı için tarama yaptırma gereği duymadığını söyledi.

        Hastalığının herhangi bir belirti göstermediğini anlatan Uyar, "Aile hekimine gitmiştik. O gün kanser taramasına gitmem gerektiği bildirildi. Hemen bize sıra aldılar. Bir gün sonra KETEM'e gittik. İki gün sonra tanı konuldu. Ameliyat oldum. Ameliyattan sonra da kemoterapi ve ışın tedavisi gördüm." ifadelerini kullandı.

        Uyar, hastalığı erken teşhis ve ailesinin desteğiyle atlattığını belirterek, "Hastalığı ilk öğrendiğimde çok kötü hissettim. Eşimle beraber kötü günler geçirdik. Kemoterapi alırken hiç yatak odama gidip uyumadım. Başım çok ağrıyordu. Çocuklarım ve eşim çok destek oldular. Hep yanımdaydılar. Elimi sıcak sudan soğuk suya sokmadılar. Beni hiç kırmadılar. Taramalar önemli. Korkacak bir şey yok. Sağlık çalışanları güzel ilgilendi. Sonrasında çok aradılar, hep bilgi aldılar." diye konuştu.

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        Uyar'ın eşi Nurettin Uyar da kanser teşhisini öğrendikleri günün ömürlerinin en kötü günü olduğunu söyledi.

        Kendilerini yönlendiren sağlık çalışanlarıyla tedavi sürecinin olumlu geçtiğini anlatan Uyar, "Çok erken müdahale edildiği için hamdolsun atlattık. Kimse korkmasın. Ne kadar erken olursa tedavi süreci o kadar rahat geçiyor. Herkes düzenli kontrolünü yaptırsın. Mükemmel bir hizmet. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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