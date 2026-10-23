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        Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı eşek telef oldu

        Karaman'da aniden yola çıkan eşeğe hafif ticari aracın çarpması sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, ağır yaralanan eşek veteriner ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen telef oldu. Araç sürücüsü, eşeğin sahibi olduğunu düşündüğü kişinin hayvanın kendisine ait olmadığını söyleyerek olay yerinden ayrıldığını iddia etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı eşek telef oldu

        Karaman'da aniden yola çıkan eşeğe hafif ticari aracın çarpması sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, ağır yaralanan eşek veteriner ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen telef oldu. Araç sürücüsü, eşeğin sahibi olduğunu düşündüğü kişinin hayvanın kendisine ait olmadığını söyleyerek olay yerinden ayrıldığını iddia etti.

        Kaza, Urgan Mahallesi 1993. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. idaresindeki 70 EC 080 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken aniden yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, eşek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri ile Karaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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        "Eşeğin sahibi buradaydı, ‘Bizim değil' deyip gitti"

        Kazanın ardından duruma tepki gösteren sürücü Mustafa Ç., eşeğin sahipsiz bırakıldığını öne sürerek, "Eşeğin sahibi buradaydı, bırakıp gitti. Kimse eşeğe sahip çıkmadı. Eşek önümüze aniden çıkınca çarptık. Yolun kenarında koyun sürüsü de vardı. Sahibi buradaydı. ‘Eşek bizim değil' dedi, gitti" diye konuştu.

        Olay yerine gelen veteriner ekipleri, ağır yaralanan eşeği kurtarmak için müdahalede bulundu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen eşek telef oldu. Trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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