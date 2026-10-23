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        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman'da İmam Hatipliler Haftası "Gazze ve Vatan" temasıyla kutlandı Vali Hayrettin Çiçek: "İmanımızı muhafaza etmeli, vatan sevgimizi en üst noktada yaşamalıyız"

        Karaman'da İmam Hatipliler Haftası "Gazze ve Vatan" temasıyla kutlandı Vali Hayrettin Çiçek: "İmanımızı muhafaza etmeli, vatan sevgimizi en üst noktada yaşamalıyız"

        Karaman'da İmam Hatipliler Haftası etkinlikleri kapsamında "Gazze ve Vatan" temalı program düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Karaman'da İmam Hatipliler Haftası "Gazze ve Vatan" temasıyla kutlandı Vali Hayrettin Çiçek: "İmanımızı muhafaza etmeli, vatan sevgimizi en üst noktada yaşamalıyız"

        Karaman'da İmam Hatipliler Haftası etkinlikleri kapsamında "Gazze ve Vatan" temalı program düzenlendi.

        Karaman Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'anı Kerim tilavetinin ardından Karaman Valisi Hayrettin Çiçek konuşma yaptı.

        İmam hatipli öğrencilerin yanı sıra tüm okullardaki öğrencilerin akademik, ahlaki ve manevi açıdan iyi bir konumda olmasının kendilerini gururlandırdığını belirten Vali Çiçek, gençlerin günümüzün teknolojik ve iletişim odaklı dünyasında büyük bir sınavdan geçtiğini söyledi.

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        Gençlerin öncelikle inançlarını korumaları ve topluma örnek olmaları gerektiğini ifade eden Çiçek, "Kitle iletişim araçlarının, internetin ve teknolojinin ahlak ve maneviyatı hedef aldığı bir dönemde belki de sizlerin bugün yaşadığı zorlukları biz geçmişte yaşamadık. Şu an imtihanınız çok büyük. Öncelikle kendi inancınızı, imanınızı muhafaza etmek durumundasınız. Toplumun diğer kesimlerine de taşıdığınız o kimliğin ağırlığıyla örnek olmalısınız" dedi.

        Orta Doğu'daki çatışmalara da değinen Çiçek, vatan sevgisi, inanç ve bilim alanlarında güçlü olmanın önemine dikkati çekerek, "Sadece Gazze değil, bütün Orta Doğu coğrafyasındaki çatışmalar kapımıza kadar geldi. İsrail'le artık neredeyse sınır olduk. Bir çatışma, bir mücadele söz konusu olduğunda her manada güçlü olmamız lazım. İmanımızı muhafaza etmemiz, vatan sevgimizi en üst noktada yaşamamız gerekiyor. Bütün ilimlerde en güçlü olmalıyız. Bu kıymetli nesil, imam hatipli olsun olmasın, şuurlu bir nesli inşa etmemiz ve bu nesil sayesinde de o güne hazırlıklı olmamız gerekiyor" diye konuştu.

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        Konuşmaların ardından program, şiir ve müzik konseriyle devam etti.

        Programa Vali Hayrettin Çiçek'in yanı sıra Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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