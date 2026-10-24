Karaman'da Filistin'e destek için hayır panayırı ve resim sergisi düzenlendi

Yunus Emre Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Filistin temalı resim sergisi açılırken yiyecek stantları da kuruldu. Öğrenciler ve velilerin katkılarıyla hazırlanan hayır panayırına Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Müftüsü Muharrem Biçer, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, stantları gezerek etkinliğe destek verdi.

Karaman'da ortaokul öğrencileri tarafından Filistin'e destek amacıyla hayır panayırı ve resim sergisi düzenlendi.

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