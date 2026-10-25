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        Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Karaman'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 55 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine gelen sürücünün oğlu sinir krizi geçirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2026 - 00:26 Güncelleme:
        Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Karaman'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 55 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine gelen sürücünün oğlu sinir krizi geçirdi.

        Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Gülkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baki Özyurt (55), kullandığı 33 UC 955 plakalı traktörle engebeli arazide tarla sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. Traktörün devrildiğini fark eden Mehmet S., hemen yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Baki Özyurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

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        "Seslendim ama Baki dayım vefat etmiş"

        Kazayı fark ederek ekiplere haber veren Mehmet S., gazetecilere yaptığı açıklamada, "Traktörün devrildiğini gördüm. Hemen 112'yi aradım. Seslendim ama Baki dayım vefat etmiş. Traktörü biz kaldırdık" dedi.

        Babasının traktör kazası geçirdiğini öğrenerek olay yerine gelen Özyurt'un oğlu, babasının hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Büyük üzüntü yaşayan genci jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

        Olay yerindeki incelemelerin ardından Baki Özyurt'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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