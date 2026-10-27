Karaman'da KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplandı

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2026 yılı KÖYDES ödeneği kapsamında köylerde yapılacak hizmet ve yatırımlar görüşüldü.

Toplantıda, köy yolları, içme suyu, küçük ölçekli sulama ve diğer altyapı yatırımlarının uygulama süreçleri ve mevcut durumlar değerlendirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Çiçek, sağlanan desteğin kırsal kalkınma açısından önemine değindi.

Yapılacak altyapı çalışmalarının köylerdeki vatandaşların yaşam standartlarını yükselteceğini aktaran Çiçek, "Köylerimizin gelişimine yönelik desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Hayata geçirilecek yatırımların kırsal kalkınmamıza katkı sağlamasını ve hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmasını temenni ediyorum. Tahsis edilen kaynağın ilimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.