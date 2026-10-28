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        Karaman'da 29 Ekim kutlamaları

        Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Karaman'da 29 Ekim kutlamaları

        Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.

        Tören, Atatürk büstüne çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Törene, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Yeni Parti Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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