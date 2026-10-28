Karaman'da 29 Ekim kutlamaları
Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.
Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.
Tören, Atatürk büstüne çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Yeni Parti Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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