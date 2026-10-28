Ermenek'teki maden kazasında yaşamını yitiren işçiler mezarları başında anıldı

Program, dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.

Ermenek Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu ve protokol üyeleri ilçeye bağlı Güneyyurt beldesi ile Aşağı Çağlar köyündeki işçilerin mezarlarını ziyaret etti.

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