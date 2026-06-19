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        Karaman'da Ahmet Keleşoğlu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi törenle açıldı

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Kültür varlıklarımızın korunması anlamında Bakanlığımız ve AK Parti iktidarında çok özel çalışmalara imza attık. Bu çerçevede özellikle önceki yıllarda ülkemizden kaçırılan 15 bine yakın tarihi ve kültürel varlığımız tekrar ülkemize kazandırıldı. Bugün 767 arkeolojik kazıyla dünyanın en büyük arkeolojik kazılarını gerçekleştiren ülkeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 19:06 Güncelleme:
        Karaman'da Ahmet Keleşoğlu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi törenle açıldı

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Kültür varlıklarımızın korunması anlamında Bakanlığımız ve AK Parti iktidarında çok özel çalışmalara imza attık. Bu çerçevede özellikle önceki yıllarda ülkemizden kaçırılan 15 bine yakın tarihi ve kültürel varlığımız tekrar ülkemize kazandırıldı. Bugün 767 arkeolojik kazıyla dünyanın en büyük arkeolojik kazılarını gerçekleştiren ülkeyiz." dedi.


        Karaman'ın Ermenek ilçesinde Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından yaptırılan Ahmet Keleşoğlu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi için açılış töreni düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, açılışta yaptığı konuşmada, Ermenek'in tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle kadim bir bölge olduğunu söyledi.

        Ermenek'i turizmde hak ettiği yerlere getirmek ve dünyanın dört bir tarafından insanları buraya çekmek için çalıştıklarını aktaran Alpaslan, şunları kaydetti:

        "Bakanlık olarak buraya bu güzel eseri kazandırmak için seferber olduk. İşbirliğiyle bu güzel eser bugün inşallah açılışa hazır hale geldi. Ülkemiz, hepimizin de bildiği gibi tarih, kültür ve doğal güzellikler açısından olağanüstü zenginliğe sahip bir kültür turizm ülkesi. Bugün dünyanın en fazla turist kabul eden 4. ülkesi konumundayız. Türkiye, 65 milyar doların üzerinde bir gelirle artık dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri konumuna gelmiş durumda. Türkiye'nin potansiyeli, zenginlikleri ve güzellikleriyle bu seviyelerin de çok daha üstüne çıkmamızın önünde bir engel yok."

        Anadolu'nun, insanoğlunun yeryüzündeki serüveninin başladığı topraklar olarak olağanüstü bir kültür zenginliğine sahip olduğunu aktaran Alpaslan, kopya edilemez bu üstünlüğün gelecek nesillere aktarılmasının öncelikli vazifeleri olduğunu dile getirdi.

        Kültür varlıklarının korunması anlamında da önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Alpaslan, şöyle devam etti:

        "Kültür varlıklarımızın korunması anlamında Bakanlığımız ve AK Parti iktidarında çok özel çalışmalara imza attık. Bu çerçevede özellikle önceki yıllarda ülkemizden kaçırılan 15 bine yakın tarihi ve kültürel varlığımız tekrar ülkemize kazandırıldı. Bugün 767 arkeolojik kazıyla dünyanın en büyük arkeolojik kazılarını gerçekleştiren ülkeyiz. 2000'li yıllara kadar arkeolojik kazılarımız sınırlı olmakla beraber kazı başkanlarımız hep yabancı ülkelerden gelmekteydi. Yapılan çalışmalarla, üniversitelerde ve eğitim alanında sağlanan gelişmelerle birlikte artık bu 767 kazının çok büyük bir kısmını Türk hocalarımız ve ekiplerimizle gerçekleştirmekteyiz. Bu da çok önemli bir gelişmedir. Ermenek bölgemizde de çok önemli kazılarımız var. Böyle bir eserin Ermenek'imize kazandırılmasından büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum, kültürümüzün, turizmin ve bölgenin kalkınması açısından çok büyük hayırlara vesile olacaktır."

        Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ise Ermenek'in tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm destinasyonu olmaya aday olduğunu vurguladı.

        Bu anlamda tüm gayretleriyle çalıştıklarını aktaran Çiçek, müzenin bölgeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

        AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, müzenin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen de vakıf olarak Ermenek'in kültürel mirasına katkı sağlamayı amaçladıklarını, müzenin yaşayan bir kültür merkezi olacağını belirtti.

        Programda eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek müze hizmete açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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