Karaman'da asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi
Karaman'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Karaman'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Hamidiye Mahallesi 1038. sokaktaki bina inşaatında çalışan Mesut Yıldız (39), 12. kattan asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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