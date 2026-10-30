Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı

Ekipler, 5 litre kaçak içki, 11 litre etil alkol, makaron doldurma makinesi, kaçak tütün, 7 dedektör, 100 sikke, 22 obje, 2 tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen eser, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-29 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 27 bin 866 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 79 kişiyi yakaladı.

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