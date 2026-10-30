Karaman'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. (47) idaresindeki 70 BG 542 plakalı Volkswagen marka otomobil ile H.A. yönetimindeki 70 E 2485 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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