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        Karaman'da otomobille cip çarpıştı: 2 yaralı

        Karaman'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Karaman'da otomobille cip çarpıştı: 2 yaralı

        Karaman'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaza, KaramanEreğli kara yolunun 25. kilometresindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 42 FA 089 plakalı otomobil ile H.A. yönetimindeki 70 ACV 633 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki yön levhalarını devirdi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü M.P.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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        Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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