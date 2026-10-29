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        Karaman'da yaşlı adam balkonda ölü bulundu

        Karaman'da evinin balkonunda oğlu tarafından hareketsiz halde bulunan 65 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Karaman'da yaşlı adam balkonda ölü bulundu

        Karaman'da evinin balkonunda oğlu tarafından hareketsiz halde bulunan 65 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay, Siyahser Mahallesi 884. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kahveci (65), hava almak için çıktığı balkonda biranda fenalaşarak olduğu yere yığıldı. Güvenlik kamerasından babasının balkonda hareketsiz halde yattığını gören oğlu, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, eve gitti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kahveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kahveci'nin cansız bedeni, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Mehmet Kahveci'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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