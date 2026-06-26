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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19- 25 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 16 bin 643 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 183 bin 600 makaron,136 litre etil alkol, 86 litre el yapımı içki, 49 litre alkol yapımında kullanılan tatlandırıcı, 15 kilogram nargile tütünü, 13 kilogram kıyılmış tütün, 130 uyuşturucu hap, 14 kenevir bitkisi, 76 sikke ve 3 obje ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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