Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19- 25 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 16 bin 643 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ekipler, 183 bin 600 makaron,136 litre etil alkol, 86 litre el yapımı içki, 49 litre alkol yapımında kullanılan tatlandırıcı, 15 kilogram nargile tütünü, 13 kilogram kıyılmış tütün, 130 uyuşturucu hap, 14 kenevir bitkisi, 76 sikke ve 3 obje ele geçirdi.

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